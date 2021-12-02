Video Yaşam Sultangazi'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı | Video
Sultangazi'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı | Video

Sultangazi'de düğün konvoyunda silahla havaya ateş eden 2 şüpheli yakalandı | Video

02.12.2021 | 16:47

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SULTANGAZİ'de düğün konvoyunda havaya silahla ateş eden ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşan Ramazan. A., ve Murat Can S. polis ekiplerince gözaltına alındı. Havaya ateş ederek çevredekilerin hayatını tehlikeye attığı anlar ise konvoyda bulunan başka biri tarafından kaydedildi.

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Sultançiftliği Mahallesi'nde 30 Kasım'da 2 kişi düğün konvoyunda silahla havaya ateş etmiş ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Önleme Büro Amirliği ekipleri, düğün konvoyu hareket ettiği esnada aracın camından ateş eden kişilerin görüntülerini incelemeye aldı. Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda silahla ateş eden şüphelilerin Ramazan A. ve Murat Can S. olduğu tespit edildi. Şüpheliler, Sultançiftliği Mahallesi'nde yaşadıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Ekiplerin, şüphelilerin evinde yaptığı aramada olay günü kullanılan BLOW TR 92K Cal.9mm.P.A.K ibareli siyah renkli tabanca ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Öte yandan düğün konvoyunda silahla havaya ateş edildiği görüntüler konvoydaki başka birisi tarafından kaydedildi.

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