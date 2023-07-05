Sünnet düğününde 15 traktörlü konvoy renkli görüntülere sahne oldu | Video
Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çiftçilik yapan Veli Yılmaztürk, iki oğlunun sünnet düğününde 15 traktörü süsleyip konvoy yaparken, ortaya renkli görüntüler çıktı.
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