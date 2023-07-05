Video Yaşam Sünnet düğününde 15 traktörlü konvoy renkli görüntülere sahne oldu | Video
Sünnet düğününde 15 traktörlü konvoy renkli görüntülere sahne oldu | Video

Sünnet düğününde 15 traktörlü konvoy renkli görüntülere sahne oldu | Video

05.07.2023 | 10:25

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde çiftçilik yapan Veli Yılmaztürk, iki oğlunun sünnet düğününde 15 traktörü süsleyip konvoy yaparken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

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Sivrihisar Bahçecik Mahallesi'nde yaşayan Veli Yılmaztürk, çocukları Ali ve Alpay için sünnet düğünü organize etti. Çiftçilikle uğraşan baba Yılmaztürk, arkadaşlarıyla birlikte ilginç bir düğün konvoyu tertip etti. Çiftçi arkadaşlarıyla birlikte 15 traktör ile konvoy yaptı. Konvoydaki traktörler tek tek yıkanıp temizlendikten sonra balon ve Türk bayrakları ile süslendi. Korna çalarak tüm mahalleyi dolaşan traktörlü düğün konvoyu renkli görüntülere sebep oldu.

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