Sürmene'de gece orman yangını, sabah denizde fırtına çıktı | Video
Trabzon'un Sürmene ilçesinde dün mevsim normallerinin üzerinde yaşanan sıcaklıkların neden olduğu orman yangınlarının ardından bu sabah denizde fırtına çıktı. Çıkan fırtına ile birlikte dalgalar Karadeniz Sahil Yolu'nun bir şeridini ulaşıma kapattı.
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