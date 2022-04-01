Survivor 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle! Nisa ve Yağmur arasında büyük kavga: "Ne dedin sen?" | Video

Survivor All Star 66. Bölüm Fragmanı yayınlandı. Dokunulmazlık oyununda Nisa ve Yağmur'un sözlü tartışarak ettiği kavga damga vurdu. Bugün ekranda olacak bölümde Nisa’nın oyuna devam etmemesi üzerine Yağmur'un Nisa'ya sen önce insan ol” dediği Nisa'nında bunun üzerine sinirlenip Yağmur’un üzerine yürüdüğü görülüyor.