Taksimi kana bulamıştı! Terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası Bilal Hassan'ın görüntüsü ortaya çıktı | Video
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İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Ahlam Albashir’in sahte kocası ve firari suç ortağı Bilal Hassan’ın görüntüsü ortaya çıktı.