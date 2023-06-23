Taktıkları kaskın izini süren polis, gasp şüphelilerini yakaladı | Video
Adana’da 3 kişinin gasp edilmesi olayına karışan 62 sabıkası bulunan 2 şüpheli taktıkları kaskın izini süren polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
Gasp edilen 3 kişinin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini titizlikle inceleyen polis, şahısların motosiklet kullanırken taktıkları kask üzerindeki sembolden yola çıkıp şüphelileri tespit etti. Ekipler, şüphelilerin, 'nitelikli yağma' ve 'uyuşturucu ticareti' gibi suçlardan 22 kaydı bulunan Süleyman Işık (26) ile yine benzer olaylardan 40 sabıkası olan Polat Yıldız (26) olduğunu belirlendi. Kimlikleri belirlenen 2 şüphelinin evine polis eş zamanlı baskın düzenledi. Gözaltına alınan Işık'ın evinden, polisin izini sürdüğü kaskla birlikte ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfekle eldiven ele geçirildi.
Operasyonda polisi gören Polat Yıldız ise evinin damına çıkarak kaçmak istedi. Damdan dama atlayarak 4 ev yandaki müstakil eve giren Yıldız, bir kadını rehin aldı ve saklandığı evin banyosunda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyette ifadesi alındıktan sonra sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldız'ın ayrıca emniyette ifade vermeyi reddettiği susma hakkını kullandığı öğrenildi.
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