Tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü! İşte o anlar | Video
Bursa'da bir kişi, tartıştığı 4 kişi tarafından tekme-tokat dövüldü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Sinandede Mahallesi'nden gelen kişi ile karşılaştığı 4 kişlik grup arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga grup, tartıştıkları kişiyi tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle dövdükten sonra bölgeden uzaklaştı. Kavga, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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