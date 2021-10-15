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Tartıştığı kişiyi av tüfeği ile başından vurarak öldürdü
Olay, dün akşam saat 19.45 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/14 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi Amasya ile K.D. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, K.D. yanındaki av tüfeği ile Amasya'ya ateş açtı. Amasya başına isabet eden saçmalar nedeniyle ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, şüpheli K.D. ise olay yerinden kaçtı. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Amasya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Amasya'nın cansız bedeni, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, K.D. ise olaydan yaklaşık 2 saat sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.D., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.