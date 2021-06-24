Video Yaşam Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video

Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video

Tayland'da eski asker hastanede dehşet saçtı | Video
24.06.2021 | 10:46

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Tayland'daki bir hastaneyi basan silahlı saldırgan, tedavi gören bir Covid-19 hastasını öldürdü. Güvenlik güçleri, saldırının ardından kaçan ve bir aile üyesini rehin aldığı iddia edilen saldırganın saklandığı evin çevresini kuşattı. Saldırgan, yaklaşık 3 saatlik ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

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Tayland'da gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Thanyaburi bölgesinde sahra hastanesi olarak hizmet veren bir sağlık merkezini basan silahlı saldırgan, bir korona virüs hastasını vurarak öldürdü. Yerel saatle 03.30 sularında kırmızı bere ve askeri kamuflaj giyen saldırganın hastanenin kapısını ateş ederek kırdığı ve bu sırada tuvaletten çıkan 54 yaşındaki Covid-19 hastasının saldırganın hedefi olduğu aktarıldı. Olayın ardından hastanenin içinde ateş etmeyi sürdüren saldırganın silahından çıkan kurşunlardan şans eseri başka kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Polis saldırının ardından kamyonet tipi bir araçla kayıplara karışan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, Ordu Sözcüsü Albay Sirichan Ngathong kamuflaj kıyafetli silahlı saldırganın asker olmadığını söyledi.

ORDUDAN ATILMIŞ
Olayın ardından uzun süre kim olduğu belirlenemeyen şahsın kimliği saatler sonra netlik kazandı. Saldırganın 23 yaşındaki eski asker Kawin Saengnilkul olduğu duyurulurken, Kasım 2019'da görevden alındığı, psikolojik sorunlarının olduğu belirtildi. Polis ayrıca gece bir markete düzenlenen ve 1 çalışanın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının failinin de Saengnilkul olduğundan şüphelenildiğini açıkladı.

AKRABASINI ESİR ALDI
Saldırı sonrasında evine gittiği ve bir akrabasını rehin aldığı iddia edilen Saengnilkul'u bahçeye park ettiği aracı ele verdi. Polis, bölgede yaşayan sakinleri evlerinde kalmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. Hastanede dehşet saçan saldırgan, polisin ikna çalışmalarıyla yaklaşık 3 saatin ardından teslim oldu.

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