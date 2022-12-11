Tekirdağ’daki kreşte şiddet gören çocukların aileleri konuştu | Video

Tekirdağ’daki kreşte çalışan 2 öğretmenin çocuklara defalarca şiddet uyguladığı görüntülerin yayınlanmasının ardından olayla ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Çocukların kreşe gitmemek için sürekli garip davranışlar sergilediği ve çocukların ceza olarak karanlık odaya kapatıldığı iddia edildi.