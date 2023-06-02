Tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu | Video
Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki vinç tarafından suya indirilmek üzere olan tekneye bağlı vinç zinciri kopunca büyük panik yaşandı.
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