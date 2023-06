Tekneyi taşıyan vinç zinciri koptu | Video 02.06.2023 | 11:40 Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki vinç tarafından suya indirilmek üzere olan tekneye bağlı vinç zinciri kopunca büyük panik yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Ortaca'nın dünyaca ünlü tatil beldesi Dalyan Mahallesinde meydana geldi. Kıyıda bakımı yapıldığı öğrenilen bir tekne, yaz sezonu öncesi kanala indirilmek için iki adet kamyon vinç ile suya indirilmek için zincirler ile bağlandı. Teknenin bulunduğu karadan vinç yardımı ile havaya kaldırılarak kanala indirilmesi esnasında vince bağlı zincirlerden birisi büyük bir gürültü ile koptu. Tekneye bağlı zincirlerden bir tarafı koparken, diğer vince bağlı zincirin kopmaması faciayı önledi. Tekenin suya indirilişini cep telefonu videosu ile an be an çekilirken, bir vatandaşın 'Biliyordum böyle olacağını' diyerek panik anının sesleri duyuldu.