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01:33
Mersin merkezli 8 ilde organize suç örgütü operasyonu | Video 20.05.2022 | 11:46
02:42
Bu kadarına pes! Uyuşturucu yetiştirmek için böbreğini sattı | Video 20.05.2022 | 11:43
02:24
01:32
Mersin merkezli 8 ilde dev operasyon: 49 kişi gözaltına alındı | Video 20.05.2022 | 11:35
03:23
Kayıp kediyi mahsur kaldığı ağaçtan itfaiye ekipleri kurtardı | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Kırmızı ışık ihlali yapan minibüs yayaya çarptı | Video 20.05.2022 | 10:58
01:21
Uyuşturucu baskınında EYP ele geçirildi | Video 20.05.2022 | 10:56
01:03
Tekvando seçmelerinde antrenörden elenen sporcusuna tokat kamerada | Video 20.05.2022 | 10:50
05:17
Define ararken katil oldular, 25'er yıl hapse mahkum oldular | Video 20.05.2022 | 10:38
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atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 20 Mayıs 2022 Cuma atv izle! | Video 20.05.2022 | 10:24
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Hasta taşıyan ambulans dolmuşla çarpıştı: 2 yaralı | Video 20.05.2022 | 10:10
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Balkabakları arasında araç kıyımı | Video 20.05.2022 | 10:05
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Küçük yaştaki çocuğa iş makinesi kullandırdılar | Video 20.05.2022 | 09:36
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Son Dakika: Kuzey Marmara Otoyolu'nda lüks otomobil alev alev yandı | Video 19.05.2022 | 16:54
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Diyarbakır'da, Türkiye Gençler Tekvando İl Seçmelerinde, antrenör O.B., müsabakayı kaybeden sporcusu, genç kıza tokat attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.