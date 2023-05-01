Video Yaşam Tel Abyad'daki patlamada şehit olan 2 polisin cenazeleri memleketlerine uğurlandı | Video
Tel Abyad'daki patlamada şehit olan 2 polisin cenazeleri memleketlerine uğurlandı | Video

Tel Abyad'daki patlamada şehit olan 2 polisin cenazeleri memleketlerine uğurlandı | Video

01.05.2023 | 11:09

BARIŞ Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde PKK/YPG'li teröristlerin bombalı eylemlerinde kullanılmak üzere hazırlandığı patlayıcıların bulunup, imha edilmesi sırasındaki patlamada şehit olan polis memurları Özgür Barçın (40) ve Resul Barutcu?nun (26) cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

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Şanlıurfa´nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, Türkiye ile Suriye yerel polisi tarafından dün terör örgütü PKK/PYD'nin Türkiye'de bombalı eylem düzenleyeceği, bu eylemlerde kullanılacak patlayıcıların bulunduğu istihbaratı sonrası çalışma başlattı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bir adreste terör örgütüne ait patlayıcılar bulundu. Patlayıcıların imha edilmesi sırasında, patlama meydana geldi. Şiddetli patlamada polis memurları Özgür Barçın, Resul Barutcu ile 1 yerel polis, şehit oldu. 4'ü yerel, 7'si Türk 11 polis de yaralandı.

Patlamada şehit olan polis memurlarının cenazeleri sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak tören için Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Er, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, bürokratlar ile polis ve askerler katıldı. Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu, İl Müftüsü Ramazan Tolan tarafından dua edildi. Şehit polis memuru Özgür Barçın'ın cenazesi uçakla Ankara?ya, Resul Barutcu?nun cenazesi ise helikopter ile Osmaniye?ye gönderildi.

Öte yandan patlamada yaralanan polis memurlarının hastanede tedavilerine devam edildiği ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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