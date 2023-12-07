Video Yaşam Telefon dolandırıcılarının "Jigolo" oyunu | Video
Telefon dolandırıcılarının

Telefon dolandırıcılarının "Jigolo" oyunu | Video

07.12.2023 | 13:19

Antalya'nın Manavgat ilçesinde mesaj yazıp ulaşamadıklarını söyledikleri vatandaşa bir numara verip kendilerine acilen uluşmasını istediler. Numarayı arayan vatandaş, karşısında Çağlayan Hukuk Bürosu santralini görünce şaşkına döndü. Hukuk bürosunun icra biriminden olduğu söylenen bir kişiye bağlanan telefon görüşmesinde dolandırıcı, yasadışı bir siteye bağlandığı için hakkında dava açıldığını söylediği vatandaştan uzlaşma karşılığında para istedi.Vatandaştan 52 bin liralık ceza karşılığında yapılandırla ile verecekleri İBAN numarasına 18 bin 900 TL yatırmasını isteyen dolandırıcı bu paranın da iade edileceğini söyledi.

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Telefon dolandırıcıları kullandıkları yöntemlerine yenisini eklerken, teknolojiyi kullanarak vatandaşları kandırmaya çaba harcıyorlar. Manavgat ilçesinde Cemal Turan Kaya isimli vatandaşa gelen mesajda aramalarına rağmen kendisine ulaşamadıklarını belirten dolandırıcılar acilen kendilerini aramasını istediler. Kaya, verilen telefon numarasını aradığında numara kendisini İstanbul Çağlayan Hukuk Bürosu isimli bir yere yönlendirirken gerçek bir operatörmüş izlenimi verilen ve profesyonelce hazırlanan sistem vatandaşın dolandırıcılara güvenmesine neden oluyor.

Manavgat'ta gazeteci ve sosyal medya danışmanı olarak çalışan Cemal Turan Kaya, dolandırıcıların tuzağına düşürmeye çalıştığı vatandaşlardan bir tanesi. Kamuoyunda sıklıkla gördüğümüz dolandırıcılık yöntemleri teknolojinin gelişmesi ile birlikte artık akıl almaz bir hale bürünmeye başladığını belirten Cemal Turan Kaya "Bunun örneklerinden bir tanesini de ben yaşadım. Bana M.Aslan isimli bir numara üzerinden, tabii cep telefon numarası görünmüyor, bir hukuk bürosuymuş gibi gösteriyorlar kendilerini, bunun üzerinden bir mesaj geldi ve mesajda benim telefon numaramı vererek bana ulaşılamadığını ve çok acil olarak dönüş beklendiğini söylediler.

JİGOLO SİTESİ TUZAĞI
Bir sabit numara bir de cep telefon numarası veriyorlar ve numarayı aradığımda İstanbul Çağlayan Hukuk Bürosu'na hoş geldiniz diyor. Daha sonra tuşlu yanıt sistemi ile yönlendirme yapıyor. Size gelen mesaj hakkında bilgi almak için 1 i tuşlayınız diyor biz de mesaja istinaden aradığımız için 1 i tuşladık. Uzunca bir beklemenin ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi İcra Biriminden Aleyna isminde bir kadın telefonu açtı. 2019 yılında yasadışı Jigolo sitesine üye olduğumu bunun neticesinde hakkımda dava açıldığını, 52 bin TL cezam olduğunu, yapılandırma kapsamında bu cezanın 18 bin 900 TL ye düştüğünü söyledi. Ben de kadına bu tutarı ödemek için Çağlayan Adliyesinin internet sitesinde bulunan İcra müdürlüklerinden hangisinin IBAN numarasına göndermem gerektiğini sorunca, kadın önce şaşırdı ardından Çağlayan Adliyesinin internet sitesinde IBAN olmadığını söyledi. Konuyla ilgili muhasebe departmanına yönlendirdi. Sonra kendisini Çağlayan Adliyesi Muhasebe Müdürlüğü Şefi Canan Gürsoy olduğunu söyleyen diğer kişiden ödeme için IBAN numarasını istedim. Bankaya yazı yazması gerektiği için hangi bankadan ödeme yapacağımı sordu. Banka bilgisini verdim. Sonra benden IBAN istedi. Nedenini sorduğumda yapılandırma kapsamında ödeyeceğim 18 bin 900 TL'nin ben ödeme yaptıktan sonra bana geri iade edileceğini söyledi" dedi.

Kendisinin dolandırıcıların oyununa gelmediğini belirten Kaya, vatandaşları bu tür dolandırıcılık olayları karşısında hiç düşünmeden en yakın güvenlik güçlerine giderek şikayette bulunmalarını istedi.

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