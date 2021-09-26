Video Yaşam Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video

Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video

Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video
26.09.2021 | 14:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksiciyi polisin müdahalesi kurtardı | Video 02:16
Direksiyon başında kalp krizi geçiren taksiciyi polisin müdahalesi kurtardı | Video 26.09.2021 | 15:32
Prof. Dr. Akova Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır | Video 05:30
Prof. Dr. Akova "Turkovac aşısı Sinovac kadar etkili olacaktır" | Video 26.09.2021 | 15:04
Emniyetten dev Benjamin operasyonu | Video 09:40
Emniyetten dev "Benjamin" operasyonu | Video 26.09.2021 | 14:49
Sancaktepe’de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 01:27
Sancaktepe'de gölette kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı | Video 26.09.2021 | 14:34
Sancaktepe’deki gölette hayatını kaybeden kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:55
Sancaktepe'deki gölette hayatını kaybeden kişinin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.09.2021 | 14:34
Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video 00:58
Telefonunu aldığı iş arkadaşının adına saniyeler içinde kredi çekti | Video 26.09.2021 | 14:34
TEM’de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 01:10
TEM'de seyir halindeki motosiklet alev topuna döndü | Video 26.09.2021 | 12:45
Türk gencin büyük başarısı! Adobe’nin çizim teklifi aldığı ilk Türk oldu | Video 03:32
Türk gencin büyük başarısı! Adobe'nin çizim teklifi aldığı ilk Türk oldu | Video 26.09.2021 | 12:45
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 01:15
Elazığ’da 4 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında | Video 26.09.2021 | 12:45
Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı: Baba ve oğlu yaralandı | Video 02:33
Ataşehir’de oto tamirhanesine silahlı saldırı: Baba ve oğlu yaralandı | Video 26.09.2021 | 12:45
Ampute Şampiyonları Emniyet ile uçtu | Video 00:33
Ampute Şampiyonları "Emniyet" ile uçtu | Video 26.09.2021 | 12:53
Bursa’da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı | Video 01:45
Bursa'da anne ve kızının ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı | Video 26.09.2021 | 12:45
Neslihan Atagül gaza bastı, Murat Dalkılıç jet-skiden böyle düştü | Video 00:30
Neslihan Atagül gaza bastı, Murat Dalkılıç jet-skiden böyle düştü | Video 26.09.2021 | 12:45
30 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı | Video 04:38
30 iş yerinden hırsızlık yapan şahıslar yakalandı | Video 26.09.2021 | 11:35
Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video 04:43
Villasının bahçesini süren vatandaş hayatının şokunu yaşadı | Video 26.09.2021 | 11:15
Balıklıgöl hikayesinin nakşedildiği tespih yüz bin liraya satışta | Video 06:14
Balıklıgöl hikayesinin nakşedildiği tespih yüz bin liraya satışta | Video 26.09.2021 | 11:02
37 milyon liralık vurguna 4 tutuklama | Video 02:00
37 milyon liralık vurguna 4 tutuklama | Video 26.09.2021 | 11:01
Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı | Video 03:08
Bebeği diri diri mezara gömen anne ve anneanne serbest kaldı | Video 26.09.2021 | 10:49
Yaralı olarak sahiplenilen yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı | Video 03:09
Yaralı olarak sahiplenilen yavru güvercin ile köpeğin dostluğu yürekleri ısıttı | Video 26.09.2021 | 10:27
Kol saatinde kokain satmaya çalışan torbacılar Beşiktaş polisine yakalandı | Video 02:04
Kol saatinde kokain satmaya çalışan torbacılar Beşiktaş polisine yakalandı | Video 26.09.2021 | 10:29

Sultanbeyli’de iş arkadaşının cep telefonunu alan şahıs, mobil bankacılık uygulaması üzerinden arkadaşının adına 64 bin lira kredi çekti. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli serbest kalırken, şüphelinin telefonda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 6 Eylül 2021 tarihinde Sultanbeyli Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Tekstilde çalışan E.Ö. isimli şüpheli şahıs, iş arkadaşı N.S. isimli kadının cep telefonunu aldı. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden mağdur kadın adına 64 bin lira kredi çekti. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında iş yeri güvenlik kameraları incelendi. Şüpheli E.Ö.'nün mağdura ait telefonunu işyerinin yemekhane kısmında aldıktan sonra geçtiği ütü odasına geçtiği, bahse konu cep telefonu ile işlem yaptığı ve 5 dakika sonra telefonu sahibine teslim ettiği tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, şüpheli şahsı 24 Eylül'de yakalayarak gözaltına aldı.

ŞİFRESİNİ 'YARDIM ETME' BAHANESİYLE ÖĞRENMİŞ
Yapılan araştırmalarda, şüpheli şahsın mağdur şahısla aynı işyerinde çalıştığı, mağdur şahsın şifre bilgilerini önceden yardım etme bahanesiyle yapmış olduğu mobil bankacılık işlemi sırasında öğrendiği, olay günü çekmiş olduğu krediyi kendi ev sahibine aynı uygulama üzerinden havale ettikten sonra, ev sahibini arayarak içerisinden 6 bin 500 liralık 5 aylık kira borcunu almasını istediği ve geri kalan 57 bin 500 liralık tutarı yanlışlıkla gönderdiğini beyan ederek başka bir hesap üzerinden kalan tutarı iade aldığı belirlendi.

SERBEST KALDI
Soruşturma kapsamında 'güveni kötüye kullanma' suçundan gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüpheli, serbest bırakıldı.

O ANLAR KAMERADA
Öte yandan, şüpheli E.Ö.'nün iş arkadaşının cep telefonunda işlem yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin yemekhanede arkadaşından telefonu alarak başka bir bölüme geçtiği, burada bir süre telefonla uğraştığı görülüyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA