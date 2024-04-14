Video Yaşam TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video
TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video

TEM Otoyolu’nda feci kaza: Yaralılar acı içerisinde yerde kıvrandı | Video

14.04.2024 | 11:08

TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde bir aracın sıkıştırdığı cip sürücüsü, direksiyonu emniyet şeridine kırınca orada seyreden motosikletler cipe çarptı. Kaza sonucu yere savrulan motosikletteki iki kişi yaralandı. Acılar içerisinde yerde kıvranan iki yaralı hastaneye kaldırıldı. Cip sürücüsü ve eşi panik yaparken, olay yerine sonradan gelen çiftin anne ve babası da çocukları alıp götürdü.

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Kaza, dün saat 14.15 sıralarında TEM Otoyolu Sarıyer Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 06 DMD *** plakalı cip ile seyir halinde olan Ahmet Yasin Yılmaz'ın önüne iddiaya göre siyah renkli bir hafif ticari araç kırdı. Yılmaz ise bir anlık refleksle direksiyonu emniyet şeridine doğru kırdı. Cip o esnada emniyet şeridinde seyreden Orhan Abacı idaresindeki 34 KGE *** plakalı motosiklete çarptı. Çarpma sonucu motosiklet sürücüsü Abacı ve yolcusu Uğur Erdoğan (35) yere savrularak sürüklendi.

YARALILAR ACI İÇERİSİNDE YERDE KIVRANDI
Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yerde acı içerisinde kıvranan yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan cip sürücüsü ve eşi panik yaparken, olay yerine sonradan gelen çiftin anne ve babası da çocukları alıp götürdü.
Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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