TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video
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TEM Otoyolu Sakarya geçişinde otomobil alev alev yandı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, otomobilin alev topuna döndüğü anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Yangın, Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine doğru seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü durumu fark ederek aracını emniyet şeridine park edip durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bir anda araçtan yükselen alevler tüm otomobili sardı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler alev topuna dönen aracı söndürdü. Herhangi bir yaralananın olmadığı olayda araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.