TEM'de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisten kaçan bir araç, kazaya sebep oldu. Kaçan aracın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişiden 2’si yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kazada gördüklerini anlatan kamyon sürücüsü Mehmet Karadağ, "Ben normal yolumda gidiyordum. Beyaz araç dengesini kaybederek benim önüme geldi. Ben de frene bastım ama yine de kurtaramadım" dedi.
Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
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