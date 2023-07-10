Video Yaşam TEM'de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video
TEM'de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video

TEM'de polisten kaçan aracın sebep olduğu kazada 2 kişi yaralandı | Video

10.07.2023 | 08:39

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde polisten kaçan bir araç, kazaya sebep oldu. Kaçan aracın çarptığı otomobilde bulunan 5 kişiden 2’si yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Şirintepe mevkii Kapantepe Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir araç polisten kaçarken otomobile arkadan çarptı. Otomobil savrularak sağ şeritte durabilirken polisten kaçan araç ise yoluna devam etti. O sırada Mehmet Karadağ idaresindeki kapalı kasa kamyon ise yavaşlayamayarak otomobile çarptı. İki defa kazaya maruz kalan otomobildeki 5 kişi neye uğradıklarını şaşırdı. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Salih S. ve yolcu olarak bulunanlardan Onur Y.'nin yaralı olduğu tespit edildi. İki yaralı ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada gördüklerini anlatan kamyon sürücüsü Mehmet Karadağ, "Ben normal yolumda gidiyordum. Beyaz araç dengesini kaybederek benim önüme geldi. Ben de frene bastım ama yine de kurtaramadım" dedi.

Polis ekipleri, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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