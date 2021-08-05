Video Yaşam Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video

Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video

Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video
05.08.2021 | 14:34

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Muğla’daki yangın bölgesinde en riskli alan olan Termik Santral ve çevresi sürekli soğutuluyor. Bölgede karadan tankerlerle havadan da helikopterlerle ormana sürekli su püskürtülüyor.

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Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşanmıştı. Gece bölgedeki yangın kontrol altına alınırken, santralde de önemli bir hasarın olmadığı açıklanmıştı. Bölgeye girişler söndürme ekipleri ve üst düzey görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmez iken, santralin içi ve çevresinin sürekli havadan ve karadan su ile püskürtülerek soğutulduğu görüldü.

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