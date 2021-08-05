Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:50
Siparişle sahte döviz basıp çetelere satıyordu, böyle yakalandı | Video 05.08.2021 | 14:58
01:36
06:58
Lüks rezidansta yapılan sahte para matbaasına operasyon kamerada | Video 05.08.2021 | 14:34
01:08
Röportajda yangınlara müdahale edilmiyor diye yalan söyleyen kadın | Video 05.08.2021 | 14:58
06:35
Yanan evinin bahçesindeki karpuzları orman işçilerine ikram etti | Video 05.08.2021 | 14:38
03:10
Kadıköy’de çatı alev aldı, alt katta uyuyan adamı eşi kurtardı | Video 05.08.2021 | 14:34
05:03
00:44
Termik santral bölgesi soğutuluyor | Video 05.08.2021 | 14:34
05:26
Tunceli'de aç kalınca köye inen Avrasya bozayısı kamerada 05.08.2021 | 13:25
02:05
04:02
Diyarbakır'da 782 adet 1. Dünya Savaşı'na ait el bombası bulundu | Video 05.08.2021 | 13:32
02:56
05:17
Arkadaşına yardıma gitti, döndüğünde evini küle dönmüş halde buldu | Video 05.08.2021 | 13:14
02:36
05:25
Orman yangınında 64 yıllık hatırası yok oldu | Video 05.08.2021 | 12:54
00:44
01:55
03:37
Esenler'de vahşet! Kedilerin bacaklarını ve kuyruklarını kestiler | Video 05.08.2021 | 11:37
02:07
00:37
Ağaç kovuğuna giren kaplumbağa yangından kurtuldu | Video 05.08.2021 | 11:37
Muğla’daki yangın bölgesinde en riskli alan olan Termik Santral ve çevresi sürekli soğutuluyor. Bölgede karadan tankerlerle havadan da helikopterlerle ormana sürekli su püskürtülüyor.
Muğla'da 8 gündür devam eden orman yangınlarında alevlerin Kemerköy Termik Santrale ulaşması ile korkulu anlar yaşanmıştı. Gece bölgedeki yangın kontrol altına alınırken, santralde de önemli bir hasarın olmadığı açıklanmıştı. Bölgeye girişler söndürme ekipleri ve üst düzey görevliler dışında kimsenin girişine izin verilmez iken, santralin içi ve çevresinin sürekli havadan ve karadan su ile püskürtülerek soğutulduğu görüldü.