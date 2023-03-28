Terör örgütüne operasyon: 4 gözaltı… | Video

İstanbul Emniyeti; terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul'da yedi farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Polis kameralarına yansıyan operasyonda dört kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.