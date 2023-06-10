Tırın kapısını emniyet kemeriyle bağlayarak yolculuk yaptı | Video
İstanbul'da seyir halindeki sürücü, tırın düşen kapısını emniyet kemerine bağlayarak yolculuk yaptı. Kopan kapının düşmesini emniyet kemeriyle engellemeye çalışan sürücünün tehlikeli yolculuğu seyir halindeki bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
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