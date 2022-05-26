Video Yaşam Tırla adeta yarışan bisikletlinin yürekleri ağıza getiren yolculuğu kamerada | Video
Tırla adeta yarışan bisikletlinin yürekleri ağıza getiren yolculuğu kamerada | Video

Tırla adeta yarışan bisikletlinin yürekleri ağıza getiren yolculuğu kamerada | Video

26.05.2022 | 09:28

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E-5 Karayolu Küçükçekmece Mevkiinde tırın arkasına tutunarak bisikletle yolculuğu yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi. Adeta kendi hızını test ederek tırın hemen arkasından giden bisikletlinin, kazaya davetiye çıkardığı anlar kameraya yansıdı.

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E-5 Karayolunda Küçükçekmece Cennet Mahallesi Mevkiinde ilerleyen bir bisikletli görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi. E-5 karayolundaki bisikletli, bir tırın arkasına yanaşıp, kasadaki iplerden tutunarak uzun bir süre ilerledi. Yoldaki hafif rampada tırdan tutunmakta zorlanan bisikletli pedallarını hızla çevirerek tırın dibine girmeye çalıştı. Tırın ani bir freninde olası bir facianın yaşanabilecekken bir süre sonra tıra yetişemeyen bisikletli, arkasını kontrol etmeden, genellikle motosikletlilerin kullandığı emniyet şeridine dikkatsiz bir şekilde geçiş yaptı. Bu sırada arkasından herhangi bir aracın gelmiyor olması ise olası bir kazayı önledi. Bisikletlinin kendi canını ve trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydığı o anlar ise başka bir araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

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