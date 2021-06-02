TKP’den insani yardım vakfına çirkin saldırı | Video

İstanbul’da insani yardım faaliyetleri yürüten bir vakfa Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri tarafından sözlü saldırı gerçekleştirildi. Stant önünde, “Bu dincileri iyi tanıyın. Bunlar Suriye’de terör örgütlerine silah taşıyan çeteler. Bu çeteleri Sarıgazi’de barındırmayacağız” gibi ağır ifadeler kullanan grup tahrik edici sloganlar attı.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesine bağlı olan Sarıgazi mahallesinde tehlikeli bir provokasyona imza atıldı. Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyeleri tarafından insani yardım vakfına sözlü saldırı gerçekleştirildi. Stant önünde toplanan bir grup, "Bu dincileri iyi tanıyın. Bunlar Suriye'de terör örgütlerine silah taşıyan çeteler. Bu çeteleri Sarıgazi'de barındırmayacağız" gibi ağır ifadeler kullandı. Bir süre tahrik edici sloganlar atan grup vakıf üyelerini kışkırtmaya çalıştı. Türkiye'de başta mülteciler olmak üzere birçok yardıma muhtaç kişiye el uzatan vakıf hakkında söylenen çirkin sözlere itibar görmeyince provokatörler olay yerinden ayrıldı.

SOSYAL MEDYADAN DA TEHDİT ETTİLER

Bununla kalmayan TKP üyeleri sosyal medyadaki 'Meclis Mahallesi Semt Evi' twitter hesaplarında vakfı tehdit ettiler. Yapılan paylaşımda da, "Suriye'deki katil çetelere silah ve para gönderen gerici dernek İHH'ya Sarıgazi'de izin vermeyeceğiz! Şeriatçı Faşizme Karanlığa Geçit Yok!" gibi ifadeler kullanıldı.