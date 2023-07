Togg'un tanıtım videosu on binlerce kişi tarafından izlendi 15.07.2023 | 15:29 Türkiye’nin yerli ve milli otomobili Togg, Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından kullanılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramında banttan indirilerek seri üretime geçen ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından geliştirilen Togg marka araçlardan uzun menzilli TX10 Siyah Oltu rengi otomobil Erzurum caddelerinde vatandaşlarla buluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın 29 Ekim 2022 Cumhuriyet Bayramında banttan indirilerek seri üretime geçen ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg) tarafından geliştirilen Togg marka araçlardan uzun menzilli TX10 Siyah Oltu rengi otomobil Erzurum caddelerinde vatandaşlarla buluştu.Geçtiğimiz ay Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 79. Genel Kurulunda gerçekleştirilen ve Türkiye'deki 291 Oda ve Borsanın almak için talepte bulunduğu ve Genel Kurul çerçevesinde kura ile yapılan çekilişte ilk 25 Oda ve Borsa'ya verilen Togg Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral'ın 11 numaralı çekilişi ile Erzurum'a da nasip oldu. Ve geçtiğimiz günlerde Erzurumlu vatandaşlarla buluşan Togg her kesimden tam not almayı da başardı.Ülkemizin özellikle son yıllarda yerli ve milli hamlelerle geliştirdiği birbirinden önemli çalışmalar arasında gösterilen ve muadillerine göre üstün özellikler ile donatılan ve Gebze'deki devasa fabrikada tamamen yerli imkanlarla öretilen Togg markalı otomobillerin Türkiye ve Avrupa yollarında boy göstermesinden dolayı duyduğum memnuniyeti dile getiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Hakan Oral "Türkiye'nin yerli ve milli gururu olan Togg'un Türkiye Yüzyılı adına kazanılmış bir şaheser olduğunu bir kere daha ifade etmeliyim. Sürüş keyfi mükemmel, insana verdiği güven, çok daha ayrı bir duygu. Araçtaki sessizlik ise sürüş keyfine ayrı bir ahenk katıyor. Çok ciddi anlamda hızlanma kabiliyeti var. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu haklı gururu yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlimizde tur attık, vatandaşlarımızın ilgisi de büyük oldu. Onların gözlerindeki mutluluk ve yaşadıkları haz da bizi ayrıca mutlu etti. Biz bunun mutluluğunu da yaşadık. Aziz milletimize bu gururu yaşattığı için Sayın Cumhurbaşkanımıza birkez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.Erzurum Ticaret Borsalı tarafından kullanılmaya başlanan Togg TX 10 modeli için tarihi , turistik ve şehrin önemli noktalarında çekimler gerçekleştirildi.Erzurum'un tarihi mekanlarından, yöresel lezzetlerine, üniversitelerinden kayak merkezlerine kadar her ince ayrıntının düşünüldüğü ve yaklaşık iki gün süren çekimlerde drone ve çeşitli çekim teknikleri ile ses ve görüntü elde edilmeye çalışıldı.Teknoloji harikası Togg'un konuşarak şehrin güzelliklerine ve tanıtımına katkı yapması ve özellikle çekimlerde dikkat çeken bir nokta ise dikiz aynasındaki Oltu Taşı Tesbih oldu. Rengi ve aldığı isimle özdeşleşen Oltu taşı tesbih ve Togg çekimlerin en can alıcı noktasını oluşturdu. Çekimlerde Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Havuzbaşı, Çifte Minareli Medresesi, Atlama Kuleleri, Palandöken Kayak Merkezi, Tabyalar başta olmak üzere bir çok bölgede detaylı çekimler gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın beğenisine sunuldu.Togg tanıtım videosunun yayınlandıktan kısa bir süre sonra on binlerce kişi tarafından izlenerek rekor seviyelerine ulaşması ise ayrıca bir gurur kaynağı oluşturdu. Ayrıca gerçekleştirilen çekimler esnasında Trafikte seyreden araçlardan olduğu kadar çevredeki vatandaşların da büyük ilgisiyle karşılaşan Togg'un şehir turu ise adeta görsel bir şölene dönüştü. Vatandaşlar Togg akıllı cihazı daha yakından görebilmek ve fotoğraf çekilmek için birbirleriyle yarışırken, Erzurum şehir merkezinde boy gösteren Togg'u, trafikte seyreden araçların sürücüleri de korna çalarak selamladı.