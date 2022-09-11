Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında başlayan yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.