Video Yaşam Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video
Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video

Tokat'taki orman yangını kontrol altına alındı | Video

11.09.2022 | 17:33

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Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylasında karaçam ormanında başlayan yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu ve yangının kontrol altına alındığını söyledi.

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Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Tokat ve çevre illerden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Valisi Numan Hatiboğlu, yangının 3 hektarlık alanda etkili olduğunu belirtip, "Yangının neden çıktığını henüz tespit edemedik. Yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

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