TOKİ İSTANBUL Kura çekimi başladı! İşte Tuzla TOKİ kura çekimi CANLI İZLE EKRANI 16.03.2023 | 11:13 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla ile bugün başladı. TOKİ sonuçları canlı yayın ile beraber günün en çok merak edilenleri arasına girdi. Öte yandan tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe açıklandı. TOKİ kura çekimini aşağıdaki linkten canlı olarak izleyebilirsiniz. VİDEO DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi İlk Evim TOKİ İstanbul kura çekimi Tuzla ile bugün başladı. TOKİ sonuçları canlı yayın ile beraber günün en çok merak edilenleri arasına girdi. Öte yandan tüm ilçeler için '2023 TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak' sorusu yanıt buldu. TOKİ İstanbul kura tarihleri Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler olarak ilçe ilçe açıklandı. TOKİ kura çekimini bu linkten izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE LİNK