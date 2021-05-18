Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası!
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Toplanıp eğlendiler! 129 bin liralık ihlal cezası! 18.05.2021 | 15:15
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İstanbul’da iki eğlence mekanı denetlendi. Sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 38 kişiye 129 bin lira ceza kesildi.