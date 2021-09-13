Torosların saklı güzelliği Uçansu Şelalesi'nden korkutan manzara | Video

Antalya’nın Kaş ilçesindeki Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan 3024 rakımlı Akdağ'ın eteklerinde bulunan Uçansu Şelalesi kurudu. Daha önce gürül gürül akan şelaleden tek damla su akmaması görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Şelalenin iki farklı anı havadan drone kamerası ile görüntülenirken, akan sudan geriye kurumuş yosunlar kaldı.

Antalya'nın Kaş İlçesi Gömbe Mahallesi'nin hemen üst kısmında bulunan Uçansu Şelalesi her yıl ülke içerisinden ve yurt dışından onlarca ziyaretçi ağırlıyor. Su kaynağı denizden yaklaşık 1800 metre yükseklikte. Metrelerce yükseklikten dökülerek şelale oluşturan su, Gömbe Yaylası'nın yanında bulunan Çayboğazı Barajı'na akıyor. Barajda toplanan su, Gömbe ve Elmalı ovalarına hayat veriyor. Toroslardan fışkıran suların bir bölümü, borulara alınarak Kaş ve Demre'nin mahallelerine içme suyu olarak götürülüyor.

ŞELALEDEN GERİYE KURUMUŞ YOSUNLAR KALDI

Akdağ'ın eteklerinde bulunan Uçansu Şelalesi Eylül ayının girmesi ile kurudu. Daha önce gürül gürül akan şelaleden tek damla su akmaması görenlerde şaşkınlık oluşturdu. Şelalenin iki farklı anı yöre halkından motokros tutkunu Şaban Dede tarafından görüntülendi. Temmuz-Ağustos döneminde çekilen görüntülerde şelaleden çok miktarda suyun aktığı görüldü. Geçtiğimiz günlerde çekilen görüntülerde ise bir damla su görülmedi. Akan sudan geriye kurumuş yosunlar kaldı.

"BİR DAMLA SUYUN OLMADIĞINI GÖRDÜM"

Gördükleri karşısında şaşıran Şaban Dede, "Her yıl Uçansu Şelalesi'ni ziyaret ederim. Geçen yıl bu aylarda Uçansu Şelalesi'nin aktığını biliyoruz. Bu yıl yaptığım su ziyaretinde bir damla suyun olmadığını gördüm. Bu da beni çok üzdü. Yıllardır ilk defa bu aylarda suyun çekildiğini gördüm" açıklamasına yer verdi.