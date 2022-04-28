Tortum Şelalesi’nde gökkuşağı resitali | Video

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Tortum gölünün doluluk oranının yüz de yüze kapasiteye ulaşması Tortum Şelalesinin coşkulu akmasına neden oldu.
Erzurumlu iş insanı Fuat Demir, "Bugün Tortum Şelalesinde tarihi bir güne şahitlik ediyoruz. Bu güzelliği görmeğe bütün insanları davet ediyoruz. Bu güzellikleri gün yüzüne çıkaran tabiatına dokunmadan etrafını güzelleştiren insanların hizmetlerine sunan Erzurum Valimiz Okay Memiş beye ve emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Sayın valimiz Uzundere ilçemize öyle bir eser bıraktı ki Erzurum'a yeniden bir marka kazandırmış oldu ben tekrar şelalenin bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.