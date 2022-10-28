'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eniştesi yasa dışı bahis paralarını çekerken yakalandı | Video
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İstanbul’da yasa dışı bahis çetesine yönelik düzenlenen operasyonda, ‘Çiftlik Bank’ davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın’ın kuzeni ve eniştesi E.A. ile 4 diğer şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ŞEBEKE ÜYELERİ, 'QR KOD' ÜZERİNDEN BAHİS PARALARINI ATM'DEN PARÇA PARÇA ÇEKİYORDU
Kamuoyunda 'Çiftlik Bank' olarak bilinen davanın sanıklarından 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın kuzeni ve eniştesi olan E.A.'nın liderliğini yaptığı 5 kişilik yasa dışı bahis şebekesini takibe alan polis, çetenin 'QR Kod' üzerinden bahis paralarını ATM'den parça parça çektiklerini saptadı. 'QR Kod' yöntemi ile illegal bahis siteleri üzerinden yasa dışı faaliyetler yürüterek haksız kazanç sağlayan E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A.'nın Küçükçekmece'de bulunan bir AVM'nin içindeki banka ATM'lerinden sürekli olarak para çektikleri tespit edildi. Polisin radarına takıldıklarından habersiz olan ve farklı bankalara ait ATM'lerden benzer yöntemle sürekli para çektikleri anlaşılan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ile ağabeyi Fatih Aydın'ın kuzeni ve aynı zamanda eniştesi olan E.A. liderliğindeki 5 şüpheli tek tek belirlendi.
ÇEKİLEN PARALAR 'KASACI' OLARAK TABİR EDİLEN VE ŞEBEKEYE LİDERLİK EDEN ŞÜPHELİYE TESLİM EDİLİYORDU
Yapılan fiziki takibin devamında bahis çetesinin 3 üyesi, 19 Ekim'de ATM'lerde para çekerken suçüstü yakalandı. 3 zanlı gözaltına alınırken, bu şahıslardan toplanan paraların bahis çetesinde görüşmelerini gizlilik içerisinde yürüttükleri 'kasacı' olarak tabir edilen ve aynı zamanda şebekeye liderlik eden E.A.'ya teslim ettikleri anlaşıldı. E.A.'nın aynı zamanda Çiftlik Bank davasında tanık olarak dinlendiği de tespit edildi. Elden ele aktarılan paranın izini süren emniyet ekipleri, çete lideri ile birlikte 2 şüpheliyi daha para teslimatı sırasında yakalayıp gözaltına aldı.
PARA NAKLİNİ, BİLİNEN MARKALARIN AMBLEMLERİNİ KULLANARAK KENDİLERİNE 'KURYE' SÜSÜYLE GERÇEKLEŞTİRMİŞLER
Operasyonu derinleştiren polis, il genelinde faaliyet gösteren yasa dışı bahis çetesine mensup şüphelilerin, kendilerini gizlemek amacıyla tanınmış ve bilinen markaların amblemlerini kullanarak kendilerine 'kurye' süsü verip para naklini sağladıklarını tespit etti. Şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak dijital dokümanlarda izlerini kaybettirmeye çalışan bahis çetesi üyelerinin, gözaltına alındıkları sırada üzerlerinden 108 bin 450 TL nakit para ele geçirildi. Yapılan aramalarda ayrıca zanlıların bahis paralarını 'QR Kod' sistemini kullanarak ATM'lerden çekmek ve şifreli yazışmalarda kullanmak üzere taşıdıkları 6 cep telefonu da bulundu.
TOSUNCUK'UN ENİŞTESİ DE DAHİL 5 KİŞİ TUTUKLANDI
Emniyette üç gün boyunca sorguya alınan şebeke lideri E.A. ve beraberindeki H.İ., S.K., K.B. ve A.B.A. ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın eniştesi de dahil olmak üzere şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan şebeke üyelerinin ATM'lerdeki para çekme işlemleri, gizlilik içinde yürüttükleri tüm hareketleri ve polisin suçüstü yaparak zanlıları yakaladığı anlar çevredeki güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı.