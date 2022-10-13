Video Yaşam Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video
Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video

Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video

13.10.2022 | 12:30

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 01:25
Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video 13.10.2022 | 12:30
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 01:18
Sahte polislerin Ukraynalıyı soyduğu anlar araç kamerasında | Video 13.10.2022 | 12:13
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 00:29
Kendisini uyaran sürücüye palayla saldırgan kağıt toplayısı tutuklandı | Video 13.10.2022 | 12:13
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 01:25
Camlarını kırdığı araçları soyan hırsız yakalandı | Video 13.10.2022 | 12:13
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 00:19
Ambulansa yol vermeyen maganda korsan taksici çıktı | Video 13.10.2022 | 12:13
Tekirdağ Şarköy’de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 01:33
Tekirdağ Şarköy'de 1 ton sahte şarap ele geçirildi | Video 13.10.2022 | 11:35
Pompalı tüfekle Sakarya’yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı! | Video 03:41
Pompalı tüfekle Sakarya'yı ayağa kaldırmıştı: Eski polis olduğu ortaya çıktı! | Video 13.10.2022 | 11:35
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 00:52
Beyin kanamasından öldüğü sanılıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 13.10.2022 | 11:33
Pendik’te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 00:33
Pendik'te park halindeki hafif ticari araç alev alev böyle yandı | Video 13.10.2022 | 11:22
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 03:48
Halde korku dolu anlar... Park halindeki tır hareket edip başka bir araca böyle çarptı | Video 13.10.2022 | 10:57
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 04:35
Lüks araç çetesinden büyük vurgun! Tek gecede 9 araçtan hırsızlık yaptılar | Video 13.10.2022 | 10:20
Müge Anlı’da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem’in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 07:20
Müge Anlı'da cinayet itirafı sonrası küçük Meryem'in annesinin sevgilisi Recep Aldemir tutuklandı | Video 13.10.2022 | 10:30
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 09:49
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 13 Ekim 2022 Perşembe atv izle! | Video 13.10.2022 | 10:26
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 00:32
Adana polisi kanser hastasının 142 bin 500 dolarını alanları yakaladı | Video 13.10.2022 | 10:17
Esenyurt’ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 07:16
Esenyurt'ta bir garip olay: Gençleri kovaladı, girdiği apartmanın yangın tüplerini alıp etrafa sıktı | Video 13.10.2022 | 09:56
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 01:43
Küçükçekmece’de taksici terörü kamerada! Tartıştığı kişiye bıçak çekip aracı üzerine sürdü | Video 13.10.2022 | 09:54
Antalya’da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 04:18
Antalya'da dehşet! Yaşlı kadını sokak ortasında vurarak öldürdü | Video 13.10.2022 | 09:16
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 02:06
Bisikletli küçük çocuk ölümden saniyelerle kurtuldu... O anlar kamerada | Video 13.10.2022 | 09:23
Beykoz’da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 00:37
Beykoz'da sürücülerin yumruklu kavgası kamerada | Video 13.10.2022 | 09:24
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 00:38
Ankara’da DEAŞ operasyonu: 14 gözaltı | Video 13.10.2022 | 09:09

Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” yoğun ilgi görüyor. Ortahisar ilçesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde 6 bin 100 metrekare alana konumlandırılmış Trabzon-Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim Parkına gelen okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri burada teorik trafik bilgilerini uygulama veriliyor.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Trabzon Ortahisar ilçesindeki Şenol Güneş Spor kompleksi içerisinde bulunan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 bin 100 metrekare alana yapılan Trabzon-Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim Parkı geçtiğimiz ay hizmete açıldı. Çocuk Eğitim Parkı içerisinde 16 ve 20 kişilik sınıf olmak üzere, 4 Trabzon büyükşehir belediyesi, 2 Emniyet Müdürlüğü ve 1 Milli eğitim personeli görevli bulunuyor. Park içerisinde 8 akülü, 10 pedallı araç ve 12 bisiklet ile eğitmenler eşliğinde günde 80 öğrenciye eğitim verilirken,2022-2023 eğitim- öğretim yılında 82 okuldan 10 bin öğrenciye teorik ve uygulama eğitimi verilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz ay eğitim parkının hizmeti girmesiyle şuana kadar 10 bin öğrenciye eğitim verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkına Ahmet Saka İlköğretim okulundan gelen ve eğitmenler eşliğinde trafik eğitimi alan öğrenciler duygularını SABAHA anlattı.

BU EĞİTİM BİZİM GELECEĞİMİZİ AYDINLATIYOR

Ahmet Saka İlköğretim okulu 4. Sınıf öğrencisi Hiranur Kurt(9),okulda aldığımız trafik eğitimlerini burada eğitmenler eşliğinde uygulayarak daha bilinçli oluyoruz. Yaya geçitlerinden geçişleri, trafik levhaları ve ışıklarına uymamızı ve trafik kazalarına karşı bilinçlendiriliyoruz", dedi

Tuana Dereli(9) ise, Bu tesis bizler için çok önemli. Geleceğimize aydınlık oluyor. Burada aldığımız eğitimlerle trafik kurallarını uygulayarak hayata bakışımız daha çok gelişiyor. Trafik eğitimi hem eğlenceli hem de daha çabuk öğrenmemiz açısından çok önemli" dedi.

Rıfat Emir Kurt(9) ise, Trafik Eğitim parkında öğretmenlerimizle birlikte sınıfta trafik eğitimi alıyoruz, hem de pedallı bisikletlerle trafikte giderken trafik ışıklarında neler yapmalıyız, kazalara karşı nasıl tedbir almalıyız konusunda uygulamalı eğitim alıyoruz. Bu eğitim bizim geleceğimizi aydınlatıyor" diye konuştu.

Trafik Eğitim Parkında günde yaklaşık 80 öğrenciye ders ve uygulamalı eğitim veren Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Hatice Özdoğan ise, öncelikle Trafiğin tanımı, Yaya geçitleri uyulması gereken kurallar, Karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, araca inme binme kuralları, araçta nerelere oturulması gerektiği, emniyet kemerinin önemi, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamı, araç içerisinde uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve kaykay kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklı teorik ve uygulamalı şekilde trafik eğitimi veriyoruz" şöyle konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim parkı sorumlusu Ali Mahmut ise, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 milyon lira bedelle 6 bin 100 metrekare alan üzerine yapılan Çocuk trafik eğitim parkımız geçen ay hizmete açıldı. Çocuk trafik eğitim parkında 16 ve 20 kişilik iki sınıf mevcut. 8 adet akülü, 10 adet pedallı araç ve 12 adet bisiklet bulunmaktadır. Günlük ise 60-80 öğrenciye eğitim verilmektedir. 2022-2023 eğitim- öğretim yılında 82 okuldan 10 bin öğrenciye teorik ve uygulama eğitimi verilmesi planlanmaktır. Eğitim parkımızda bir aylık sürede ise bin 200 öğrenciye eğitim verilirken, Teorik eğitim 10 dakika Uygulama eğitimi 20 dakika olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin ulaşımı ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA