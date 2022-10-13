Trabzon’da “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” büyük ilgi görüyor | Video

Trabzon’da Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Çocuk Trafik Eğitim Parkı” yoğun ilgi görüyor. Ortahisar ilçesi, Şenol Güneş Spor Kompleksi içerisinde 6 bin 100 metrekare alana konumlandırılmış Trabzon-Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim Parkına gelen okul öncesi çocuklar ile ilk ve ortaöğretim öğrencileri burada teorik trafik bilgilerini uygulama veriliyor.

Trabzon Ortahisar ilçesindeki Şenol Güneş Spor kompleksi içerisinde bulunan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından 6 bin 100 metrekare alana yapılan Trabzon-Ortahisar Çocuk Trafik Eğitim Parkı geçtiğimiz ay hizmete açıldı. Çocuk Eğitim Parkı içerisinde 16 ve 20 kişilik sınıf olmak üzere, 4 Trabzon büyükşehir belediyesi, 2 Emniyet Müdürlüğü ve 1 Milli eğitim personeli görevli bulunuyor. Park içerisinde 8 akülü, 10 pedallı araç ve 12 bisiklet ile eğitmenler eşliğinde günde 80 öğrenciye eğitim verilirken,2022-2023 eğitim- öğretim yılında 82 okuldan 10 bin öğrenciye teorik ve uygulama eğitimi verilmesi planlanıyor. Geçtiğimiz ay eğitim parkının hizmeti girmesiyle şuana kadar 10 bin öğrenciye eğitim verildi. Çocuk Trafik Eğitim Parkına Ahmet Saka İlköğretim okulundan gelen ve eğitmenler eşliğinde trafik eğitimi alan öğrenciler duygularını SABAHA anlattı.

BU EĞİTİM BİZİM GELECEĞİMİZİ AYDINLATIYOR

Ahmet Saka İlköğretim okulu 4. Sınıf öğrencisi Hiranur Kurt(9),okulda aldığımız trafik eğitimlerini burada eğitmenler eşliğinde uygulayarak daha bilinçli oluyoruz. Yaya geçitlerinden geçişleri, trafik levhaları ve ışıklarına uymamızı ve trafik kazalarına karşı bilinçlendiriliyoruz", dedi

Tuana Dereli(9) ise, Bu tesis bizler için çok önemli. Geleceğimize aydınlık oluyor. Burada aldığımız eğitimlerle trafik kurallarını uygulayarak hayata bakışımız daha çok gelişiyor. Trafik eğitimi hem eğlenceli hem de daha çabuk öğrenmemiz açısından çok önemli" dedi.

Rıfat Emir Kurt(9) ise, Trafik Eğitim parkında öğretmenlerimizle birlikte sınıfta trafik eğitimi alıyoruz, hem de pedallı bisikletlerle trafikte giderken trafik ışıklarında neler yapmalıyız, kazalara karşı nasıl tedbir almalıyız konusunda uygulamalı eğitim alıyoruz. Bu eğitim bizim geleceğimizi aydınlatıyor" diye konuştu.

Trafik Eğitim Parkında günde yaklaşık 80 öğrenciye ders ve uygulamalı eğitim veren Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Hatice Özdoğan ise, öncelikle Trafiğin tanımı, Yaya geçitleri uyulması gereken kurallar, Karşıdan karşıya güvenli geçiş yerleri, araca inme binme kuralları, araçta nerelere oturulması gerektiği, emniyet kemerinin önemi, trafik ışıkları ve işaretlerinin anlamı, araç içerisinde uyulması gereken kurallar, bisiklet, paten ve kaykay kullanırken uyulması gereken kurallar başlıklı teorik ve uygulamalı şekilde trafik eğitimi veriyoruz" şöyle konuştu.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim parkı sorumlusu Ali Mahmut ise, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yaklaşık 4 milyon lira bedelle 6 bin 100 metrekare alan üzerine yapılan Çocuk trafik eğitim parkımız geçen ay hizmete açıldı. Çocuk trafik eğitim parkında 16 ve 20 kişilik iki sınıf mevcut. 8 adet akülü, 10 adet pedallı araç ve 12 adet bisiklet bulunmaktadır. Günlük ise 60-80 öğrenciye eğitim verilmektedir. 2022-2023 eğitim- öğretim yılında 82 okuldan 10 bin öğrenciye teorik ve uygulama eğitimi verilmesi planlanmaktır. Eğitim parkımızda bir aylık sürede ise bin 200 öğrenciye eğitim verilirken, Teorik eğitim 10 dakika Uygulama eğitimi 20 dakika olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin ulaşımı ise Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.