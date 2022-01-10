Trabzon'da mezarlıktaki akılalmaz olay kamerada

Son dakika haberleri.. Trabzon'da Akçaabat'ta mezarlıkta geçekleşen akılalmaz olayın görüntüleri ortaya çıktı! Trabzon'un Akçaabat ilçesinde kabristanlıktaki mezar taşlarını çalan I.B. (52), jandarma tarafından yakalandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Helvacı Mahallesi'ndeki kabristanlıkta, mermer mezar taşlarının farklı zamanlarda yerinden sökülerek çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan çalışmada şüphelinin mermer işçici I.B. olduğu tespit edildi. Jandarma ekiplerince hırsızlık için kullandığı araçla yakalanan şüpheli, gözaltına alındı.



Bu arada hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, şüphelinin, topraktan eliyle söktüğü mezar taşını kucağında taşıyarak, yol kenarındaki otomobilin bagajına koyduğu görülüyor.