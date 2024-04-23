Trafikte kurşun yağdırdı! 27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı | Video
Bursa'da aralarında husumet olan iki kişi trafikte karşılaştı. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla husumetlisinin üzerine koşup peş peşe tetiğe bastı. O anlar trafikteki bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Polisin bir haftalık titiz takibiyle kıskıvrak yakalanan şahsın 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şahsın 27 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.A. olduğunu belirledi. Harekete geçen ekipler, B.A.'yı Demirtaş Sakarya Mahallesi'nde yakaladı. B.A.'nın yapılan üst aramasında, 1 adet silah ve bu silaha ait dolu şarjör ele geçirdi. B.A., gerekli işlemler için Gasp Büro Amirliği'ne teslim edildi.
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