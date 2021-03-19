TÜGVA'dan Çanakkale Zaferi için anlamlı video. "Anadolu yiğitlerinin evlatları" | Video

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde o hikaye ile ilgili kısa bir video hazırladı. İşte eğitimci Esra Uzun'un anlatımıyla kısa ama yüreklere dokunan çarpıcı o hikaye...

Çanakkale Savaşı nice kahramanlık öykülerine sahne olurken, Anadolu'nun dört bir yanından vatan uğruna can vermeye koşan yiğitler geride sevdiklerini de bıraktı. Yetim kalan evlatlar, şehit babalarının emanetini göğüslerinde birer madalya gibi taşıdı.

O dönem Avrupa'dan Anadolu'ya gelen pekçok gazeteci, savaşın seyrini ve Anadolu'daki yansımasını takip etmek için izlenimlerde bulundu. Onlardan biri de Türkolog Mösyo Valentin'di. Eskişehir İstasyonu'na yolu düşen Valentin, asla unutamayacağı bir manzara ile karşılaşır. Çamur içinde oynayan, üzerilerinde elbise bile olmayan 3 şehit çocuğunu görür ve çok etkilenerek şu yazıyı kaleme alır: "Onca açlığa, sefalete rağmen.. Yaşanan onca sıkıntıya rağmen isimler: "Gazanfer, Muzaffer, Mücahid..."

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde o hikaye ile ilgili kısa bir video hazırladı. İşte eğitimci Esra Uzun'un anlatımıyla kısa ama yüreklere dokunan çarpıcı o hikaye...