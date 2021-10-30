Tunceli’de benekli semender görüntülendi

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Tunceli’de nesli azaldığı için koruma altında bulunan benekli semender görüntülendi.
Tunceli'nin Pülümür İlçesi'nde Yusuf Yiğit isimli vatandaş, Türkiye'de endemik bir semender türü olan benekli semenderi görüntüledi.
Bağ evinde bulunduğu sırada yağmurun kesilmesiyle semenderin ortaya çıktığını belirten Yiğit, "Yanımda bulunan cep telefonumla çektim. Daha sonra suya doğru giderek gözden kayboldu. Araştırınca Türkiye'de endemik bir tür olduğunu ve koruma altında bulunduğunu öğrendim" dedi.