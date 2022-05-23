Video Yaşam Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video
Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video

Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video

23.05.2022 | 14:41

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Birçok il ve ilçe için yapılan kum fırtınası uyarısının ardından Tunceli’de toz bulutu etkili oldu.

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Suriye üzerinden Türkiye'ye gelen toz taşınımı, Güneydoğuda bir çok il de olduğu gibi Tunceli'de de etkisini gösterdi. Kentin yüksek kesiminden kentteki toz bulutu net bir şekilde gözlenirken, zaman zaman etkili olan şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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