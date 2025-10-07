Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video 07.10.2025 | 10:28 Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur minibüsü refüjdeki levhaya çarptı. Kazada 6'sı Almanya, 2'si Bulgaristan vatandaşı olmak üzere 8 kişi yaralanırken, refüj üzerinde çalışan temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Antalya-Manavgat-Serik D-400 Karayolu üzerindeki Evrenseki Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya'dan Manavgat yönüne seyreden Resul Ü. idaresindeki 07 EC 2520 plakalı tur minibüsü, Evrenseki Cumhuriyet Bulvarı istikametine dönüş yaptığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yön levhasına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçtaki turistler savruldu. Kazada Almanya vatandaşı Anita R.(2), Jakob R.(5), Aysu M.(8), Ayça M.(10), Stefan R. ve Karin M. R. ile Bulgaristan vatandaşı Fahrie Y. ve Alpay M. yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, tur minibüsünün çarptığı levhanın bulunduğu noktada kısa süre önce temizlik yapan belediye işçisinin, aracın çarpmasından saniyeler önce alandan ayrıldığı görüldü. İşçi, kazayı fark ederek minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.