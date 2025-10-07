Tur minibüsü levhaya çarptı, temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü: 8 turist yaralı | Video
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tur minibüsü refüjdeki levhaya çarptı. Kazada 6'sı Almanya, 2'si Bulgaristan vatandaşı olmak üzere 8 kişi yaralanırken, refüj üzerinde çalışan temizlik işçisi saniyelerle ölümden döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
TEMİZLİK İŞÇİSİ SANİYELERLE KURTULDU
Kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, tur minibüsünün çarptığı levhanın bulunduğu noktada kısa süre önce temizlik yapan belediye işçisinin, aracın çarpmasından saniyeler önce alandan ayrıldığı görüldü. İşçi, kazayı fark ederek minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
