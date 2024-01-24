Türk sivil toplum kuruluşlarından Japonya'daki depremzedelere sıcak yemek dağıtımı | Video 24.01.2024 | 10:34 Japonya’da Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde Türk sivil toplum kuruluşları tarafından yaklaşık bin depremzedeye sıcak yemek dağıtıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Japonya, Ishikawa eyaletinde 1 Ocak'ta meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgedeki depremzedelere Türkiye'den yardım eli uzandı. Diyanet İşleri Başkanlığı öncülüğünde felaketten en fazla etkilenen bölgelerden olan Nanao şehrindeki depremzedelere yemek dağıtımı yapıldı. Japonya Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas, yardım etkinliğinin Tokyo Camii Diyanet Vakfı, Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ve Türk Japon Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirildiğini belirterek, 2 gün boyunca yaklaşık bin Japon depremzedeye sıcak yemek ikramında bulunduklarını söyledi. Çocuklara yönelik etkinlikler de düzenleyerek, onlara hediyeler verdiklerini kaydeden Alas, "Katkıda bulunan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyor, Japon dostlarımıza geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

233 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Depremin ardından binlerce kişi geçici barınaklara tahliye edilirken, binlerce yapıda hasar meydana gelmişti. Depremde en az 233 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan yerel yetkililer, 19 kişinin ise kayıp olarak kayıtlara geçtiğini doğrulamıştı. Bin 175 kişinin ise yaralandığı kaydedilmişti.