Türkiye’nin ilk çizgi dizi animasyon süper kahramanı Akıncı yakında MinikaGO’da | Video
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İnsanlık var olduğundan beri devam eden iyi ve kötünün mücadelesi, Akıncı ile yepyeni bir boyut kazanıyor. Gücünü ve cesaretini göğsündeki hilalden alan Akıncı, düzen ve adaleti sağlamak için mücadeleden asla vazgeçmiyor. Temeli binlerce yıl öncesine dayanan gizem dolu hikayesiyle Akıncı çok yakında MinikaGO’da başlıyor.