Video Yaşam Türkiye'nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video
Türkiye'nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video

Türkiye'nin konuştuğu katliam! Baba Vesim Şimşek 3 çocuğunu neden katletti? | Video

28.08.2024 | 09:20

Türkiye İzmir'den gelen haberle sarsıldı. Evi terk edip boşanma davası açan eşini barışmaya ikna edemeyen Vesim Şimşek, 4 kızını zeytin bahçesine götürüp kurşun yağmuruna tuttuktan sonra intihar girişiminde bulundu. Çocuklardan 3'ü öldü baba ve bir kızı ağır yaralandı. İzmir'deki aile katliamının ayrıntılarını A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı..

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