Tuzla'da gasp teşebbüsü! Çantayı alamadılar, havaya ateş açıp kaçtılar | Video 07.03.2024 | 12:54 TUZLA'da kimliği belirsiz 3 kişi, içinde 2 milyon lira bulunan çantasıyla döviz bürosuna girmek üzere yürüyen kişiyi gasbetmeye çalıştı. Vatandaşın çantasını almayı başaramayan şüpheliler kaçarken havaya ateş etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay dün saat 18.00 sıralarında, Tuzla'da meydana geldi. İddiaya göre; çantasındaki 2 milyon lira ile döviz bürosuna girmek üzere yürüyen kişinin arkasından kimliği belirsiz 3 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri, vatandaşa omuz atarak yere düşürdü ardından elindeki çantayı gasbetmeye çalıştı. Çantayı almayı başaramayan şüphelilerden biri elindeki silahla havaya ateş etti. Şüpheliler olay yerinden kaçarken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Gürültüleri duyan esnaf Murat Can, "Dün bir silah sesi duyduk. Ses üzerine o tarafa doğru koştuk. Baktığımda bir gasp olayı olmuş. Orada 3-4 kişinin saldırısına uğramış. Bunlar tekrar arabalarına binip kaçmış. Ama kim olduklarını tespit edemedik. Bildiğimiz kadarıyla parayı alamamışlar. Arkadaşla görüştüm, dedi ki parayı alamadıkları için havaya ateş ettiler ondan sonra kaçtılar dediler." dedi.