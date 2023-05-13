Video Yaşam Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video

Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video

13.05.2023 | 12:02

Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde park halindeki 2 araca çarpan otomobil yan yatarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, saat 10.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Gürpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobili ile caddesi üzerinde seyir halinde olan Eren Yazıcı iddiaya göre başka bir otomobilin sıkıştırması üzerine direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 2 araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili yan yatarak devrildi. Kaza sonucu sürücü Eren Yazıcı ile birlikte park halindeki araçta bulunan bir kişi daha yaralandı. İhbar üzerine üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri 2 yaralıyı ayakta tedavi etti. Kaza sonucu ise cadde bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan sürücü Eren Yazıcı," Ben yoldan geliyordum, soldaki araç birden sağ tarafa kırınca kontrolü kaybettim ve araca çarptım. Araç daha sonra takla attı" şeklinde konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 02:09
Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video 13.05.2023 | 12:02
Eminönü’nde taksi alev alev yandı | Video 03:27
Eminönü'nde taksi alev alev yandı | Video 13.05.2023 | 11:48
Antalya’da otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü | Video 01:58
Antalya'da otomobilin çarpmasıyla metrelerce savrulan bisikletli çocuk ölümden döndü | Video 13.05.2023 | 11:50
Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 02:20
Hastane önünde cesedi bulunan kadının cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi | Video 13.05.2023 | 11:47
Ankara’da bir araç yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldü | Video 00:05
Ankara’da bir araç yağmur sonrası göle dönen caddede yerin dibine gömüldü | Video 13.05.2023 | 11:30
Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video 00:49
Kaçak direksiyon operasyonu… Piyasa değeri 2.5 milyon lira… | Video 13.05.2023 | 10:46
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video 00:53
62 kaçak göçmenle yakalandı… 355 bin lira ceza kesildi | Video 13.05.2023 | 10:46
Sürünerek çıftliğe böyle girdiler... Suç makinesi çiftlik gaspçıları yakalandı: 3 tutuklama | Video 02:40
Sürünerek çıftliğe böyle girdiler... Suç makinesi çiftlik gaspçıları yakalandı: 3 tutuklama | Video 13.05.2023 | 10:40
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyonda 7 tutuklama | Video 00:22
Çelik yelekli uyuşturucu çetesine operasyonda 7 tutuklama | Video 13.05.2023 | 10:38
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı | Video 00:44
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı | Video 13.05.2023 | 10:37
Malatya’daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı | Video 06:26
Malatya’daki 6 bin 458 deprem konutunda çalışmalar hızlandı | Video 13.05.2023 | 09:51
İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Gençlere kurşun yağdırdı | Video 01:15
İstanbul’da kafeteryada silahlı saldırı kamerada: Gençlere kurşun yağdırdı | Video 13.05.2023 | 09:51
MİT’ten Suriye’de operasyon: PKK’nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 00:14
MİT'ten Suriye'de operasyon: PKK'nın Sözde Hol eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi | Video 13.05.2023 | 09:51
Ankara’da şiddetli yağış sele neden oldu! | Video 01:57
Ankara'da şiddetli yağış sele neden oldu! | Video 12.05.2023 | 22:38
Başkan Erdoğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu’nun Rusya iddiasına sert tepki | Video 38:05
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Rusya iddiasına sert tepki | Video 12.05.2023 | 22:19
Başkan Erdoğan: İstanbul’un başına çöreklenenler 4 yılda ne kazandırdı? |video 41:02
Başkan Erdoğan: İstanbul'un başına çöreklenenler 4 yılda ne kazandırdı? |video 12.05.2023 | 18:13
Sultanbeyli’de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada | Video 04:01
Sultanbeyli'de gecekondunun alev alev yandığı anlar kamerada | Video 12.05.2023 | 16:19
Antalya’da bir balıkçı köpekbalığı ile kavga etti! O anlar kamerada | Video 05:16
Antalya’da bir balıkçı köpekbalığı ile kavga etti! O anlar kamerada | Video 12.05.2023 | 16:08
Samsun’da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı | Video 00:34
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan şahıs tutuklandı | Video 12.05.2023 | 15:16
5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 13 gözaltı kararı | Video 02:52
5 kişinin öldürüldüğü olayla ilgili 13 gözaltı kararı | Video 12.05.2023 | 15:13

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA