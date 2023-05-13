Tuzla’da park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı: 2 yaralı | Video
Tuzla Aydınlı Mahallesi’nde park halindeki 2 araca çarpan otomobil yan yatarak devrildi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan sürücü Eren Yazıcı," Ben yoldan geliyordum, soldaki araç birden sağ tarafa kırınca kontrolü kaybettim ve araca çarptım. Araç daha sonra takla attı" şeklinde konuştu.
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