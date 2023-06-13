Uçan kalem yöntemiyle 20 milyon liralık vurgun | Video
Uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle karşılıksız çek imzalayan şüpheliler 127 kişiyi 20 milyon lira dolandırdı. Bunun üzerine Ankara il Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 17 ilde örgüte yönelik operasyon düzenlendi.
Ayrıca ekipler tarafından suçta kullanılacak olan şirketlerin kuruluş aşamasında piyasada güven sağlamak ve bankalar nezdinde sanal bir ticari hacim oluşturmak maksadı ile paravan şirketler arasında kesilen çeklerin ödendiği ise tespit edildi. Şüphelilerin ise bu çekleri nakde çevirmek amacı ile piyasadan araç, makine ve malzeme satın aldığı ortaya çıktı.
DOLANDIRICILARDAN UÇAN KALEM YÖNTEMİ
Ekipler, dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan karşılıksız çeklerin birçoğunun uçan kalem diye tabir edilen silinebilir kalemle yazıldığını tespit etti. Dolandırıcıların, uçan kalem yöntemi sayesinde alım satım işlerinde anlaşılmazlık çıkması veya karşı tarafın çek istemediğini söylemesi durumunda ise uçan kalemle yazılmış olan çeklerin ısıtılarak yazılarının silindiği ve daha sonra tekrar kullanıldığı anlaşıldı.
Paravan şirketlerle çeklerin izlerini kaybettirmeye çalışan şüpheliler, mağdurların hukuki süreçte şerh ve tedbir kararı aldırmalarının önüne geçtiği, şüphelilerin alım satım işlemi ile birlikte mağdurlarla irtibatı kestikleri, kendilerine ulaşılmasını engellemek için paravan şirketler üzerine alınan GSM hatlarını sürekli değiştirdikleri saptandı.
Daha sonra ise mağdurlardan karşılıksız çek kullanılarak satın alınan araç, makine ve malzemelerin aynı gün veya çok yakın günlerde diğer şüphelilere ya da yine bu amaçla kurulan paravan şirketlere devredildiği belirlendi. Bu firma veya şüpheliler üzerinden de üçüncü masum şahıslara piyasa fiyatının altında satılarak karşılıksız çeklerin nakde çevrildiği tespit edildi.
Piyasaya verilen karşılıksız çeklerin vadesi dolmaya başlamadan, dolandırıcılık yapmak için kurulan paravan şirketlerin, borçları ile birlikte yine herhangi bir geliri olmayan, hazır para kazanmak isteyen şahıslara cüzi bir miktar para karşılığında devredildiği ortaya çıktı.
Bu yöntemle şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri ile 127 mağdurdan yaklaşık olarak toplam 20 milyon Türk Lirası haksız kazanç temin ettikleri anlaşıldı. Bu çerçevede suç işlemek amacıyla kurulan örgütün faaliyetleri çerçevesinde hareket eden 80 şüpheli şahsa yönelik olarak sabah saat 06.00'da Ankara merkezli olmak üzere 17 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi.
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