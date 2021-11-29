Video Yaşam Ümraniye makas atarak ilerleyen otomobil ticari araçla çarpıştı: 4'ü ağır 8 yaralı | Video
Ümraniye makas atarak ilerleyen otomobil ticari araçla çarpıştı: 4'ü ağır 8 yaralı | Video

Ümraniye makas atarak ilerleyen otomobil ticari araçla çarpıştı: 4'ü ağır 8 yaralı | Video

29.11.2021 | 08:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Hırsızlık girişimini tekmeyle engelleyen esnaf kamerada | Video 02:36
Hırsızlık girişimini tekmeyle engelleyen esnaf kamerada | Video 29.11.2021 | 09:57
Kars’ta Çıldır Gölü donmaya başladı | Video 01:43
Kars’ta Çıldır Gölü donmaya başladı | Video 29.11.2021 | 09:57
Çanakkale’de feribot seferlerine fırtına iptali | Video 01:43
Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına iptali | Video 29.11.2021 | 09:29
Şehidin emaneti olan çiçeği 11 yıldır soldurmadılar | Video 07:38
Şehidin emaneti olan çiçeği 11 yıldır soldurmadılar | Video 29.11.2021 | 09:30
Van’da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı | Video 00:37
Van’da 18 organizatör hakkında işlem yapıldı | Video 29.11.2021 | 09:40
İstanbul Kartal’da hafif ticari araç rögar kapağına çarpıp takla attı: 1 yaralı 02:54
İstanbul Kartal'da hafif ticari araç rögar kapağına çarpıp takla attı: 1 yaralı 29.11.2021 | 09:20
Ümraniye makas atarak ilerleyen otomobil ticari araçla çarpıştı: 4’ü ağır 8 yaralı | Video 03:30
Ümraniye makas atarak ilerleyen otomobil ticari araçla çarpıştı: 4'ü ağır 8 yaralı | Video 29.11.2021 | 08:56
Kartepe’de lastik dükkanı alev alev yandı | Video 03:20
Kartepe'de lastik dükkanı alev alev yandı | Video 29.11.2021 | 08:55
Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi | Video 02:22
Husumetlisini başından vurarak öldürdü, çelik yelekle cezaevine gönderildi | Video 29.11.2021 | 08:55
Adana’da bekçilere ’boyacıyım’ dedi hırsız çıktı! | Video 01:34
Adana'da bekçilere 'boyacıyım' dedi hırsız çıktı! | Video 29.11.2021 | 08:50
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 02:23
İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu | Video 29.11.2021 | 08:40
Samsun’da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı! O anlar kamerada | Video 00:31
Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı! O anlar kamerada | Video 29.11.2021 | 08:39
Beylikdüzü’nde polise silah çekip ters yönde kaçan şüpheliler böyle yakalandı | Video 00:31
Beylikdüzü'nde polise silah çekip ters yönde kaçan şüpheliler böyle yakalandı | Video 29.11.2021 | 08:38
Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor | Video 02:07
Köpek, sokak kedisine annelik yapıyor | Video 28.11.2021 | 17:05
İnşaat çukuruna düşen kedi, kurtarmaya gelen itfaiye erine uzun süre ter döktürdü | Video 01:13
İnşaat çukuruna düşen kedi, kurtarmaya gelen itfaiye erine uzun süre ter döktürdü | Video 28.11.2021 | 16:45
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 02:06
İstanbul’da lodos etkili oluyor | Video 28.11.2021 | 16:40
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası ilk kez konuştu | Video 03:33
Metrodaki bıçaklı saldırganın babası ilk kez konuştu | Video 28.11.2021 | 16:19
Kamyonun arkasında yakalanan eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı | Video 04:28
Kamyonun arkasında yakalanan eski futbolcu Sezer Öztürk tutuklandı | Video 28.11.2021 | 15:43
Malatya’da bahçede gördüğü semenderi plastik sandı, canlı çıktı! | Video 01:45
Malatya'da bahçede gördüğü semenderi plastik sandı, canlı çıktı! | Video 28.11.2021 | 15:32
Bursa’daki kazada ölen gencin acılı babası: ’’Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye’’ | Video 04:57
Bursa'daki kazada ölen gencin acılı babası: ''Adını Yusuf koydum, Yusuf ahlaklı olsun diye'' | Video 28.11.2021 | 15:27

Ümraniye'de Şile yolunda sürücüsünün makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil, önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Kazada 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza saat 05.30 sıralarında Ümraniye'de Şile Otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre 07 ATM 725 plakalı otomobil, trafikte makas atarak ilerlediği sırada aynı yönde ilerleyen 34 DEL 349 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da takla attı. Kazada araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Zilal Çil, Kardelen Küçükpişkin, Mustafa Göç, İhsan Göç'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi çağrıldı. Kazaya tanık olan sürücü Erkan Çoban ile beraberindeki sağlık çalışanı nişanlısı da yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada yaralananlar çevre hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA