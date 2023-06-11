Video Yaşam Ümraniye'de çatıdan düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı | Video
Ümraniye'de çatıdan düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı | Video

Ümraniye'de çatıdan düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı | Video

11.06.2023 | 14:58

ÜMRANİYE'de yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gök, Ümraniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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İMES sanayi sitesinde 9 Haziran Cuma Günü öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale ederken çatıdan düşüp yaralanan itfaiye eri 3 çocuk babası Özcan Gök(40), meslektaşları tarafından sedye ile ambulansa taşınmış ve ardından hastaneye kaldırılmıştı. Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bugün Özcan Gök'ün görev yaptığı Ümraniye Grup Amirliği'nde helallik alındı. Gök'ün cenazesi daha sonra Kocatepe Camii'ne getirildi. Cenazeye Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, Anadolu Yakası İtfaiye Şube Müdürü Salih Karataş, Özcan Gök'ün çalışma arkadaşları, ailesi ve çok sayıda yakını katıldı. Kılınan namazının ardından Gök?ün cenazesi tören mangası tarafından taşındı ve Kocatepe Mezarlığı'na defnedildi.

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