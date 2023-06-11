Ümraniye'de çatıdan düşerek hayatını kaybeden itfaiye eri son yolculuğuna uğurlandı | Video
ÜMRANİYE'de yangına müdahale ettiği sırada çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri Özcan Gök, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gök, Ümraniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:29
02:46
Yuvadan düşen karga yavrusu zincirleme kazaya sebep oldu: 1 yaralı | Video 11.06.2023 | 14:59
03:33
Sokakta kolu kelepçeli dolaşan kadın ekipleri alarma geçirdi | Video 11.06.2023 | 14:55
04:56
3 defa gelip, tarım ürünleri satan dükkana böyle saldırdı | Video 11.06.2023 | 14:26
02:03
Ağrı’da sağanak sele neden oldu, 3 ev zarar gördü | Video 11.06.2023 | 14:24
00:47
5 kilo 750 gram uyuşturucuyu piyasaya süremeden yakalandılar | Video 11.06.2023 | 13:24
00:40
İstanbul merkezli 2 ilde DEAŞ opeasyonu! 7 şüpheli yakalandı | Video 11.06.2023 | 13:13
04:05
01:09
Samsun'da minibüs hafif ticari araçla çarpıştı: 3 yaralı | Video 11.06.2023 | 12:10
01:18
Afyonkarahisar'da dehşet! Damat, kayınpederini bıçaklayarak öldürdü | Video 11.06.2023 | 11:51
04:20
01:00
Erzurum'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi | Video 11.06.2023 | 11:19
02:11
Kağıthane'de forklift kazası kamerada | Video 11.06.2023 | 11:25
02:49
00:45
Araçta uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 11.06.2023 | 11:25
05:54
01:07
Tarihi eser kaçakçılarına operasyon: 1100 yıllık incil ele geçirildi | Video 11.06.2023 | 10:53
02:25
02:10
Erzurum’da iki araç çarpıştı: 2 yaralı | Video 11.06.2023 | 10:18