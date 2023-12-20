Video Yaşam Ümraniye'de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video
Ümraniye'de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

Ümraniye'de virajı alamayan otomobil takla attı: 1 yaralı | Video

20.12.2023 | 09:04

Ümraniye'de seyir halindeki bir araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce refüje vurdu, ardından takla attı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

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Olay, saat 00.00 sıralarında İstanbul Ümraniye ilçesi, Şile Yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut Sağmen hakimiyetindeki araç seyir halindeyken virajı döndüğü sırada direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce refüje çarptı, ardından da takla atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü Mahmut Sağmen hafif şekilde yaralandı. Çevredeki diğer sürücüler tarafından sağlık ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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