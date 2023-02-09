Umut Akyürek kızı Melek Bal ile depreme yakalanmıştı! Korkunç anları paylaştı: "1999 depreminden 10 kat daha şiddetliydi"

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık 10 ilde etkili olan depremler, tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. Asrın felaketi olarak adlandırılan ve büyük yıkımlara neden olan depremin ardından sanat camiası tek yürek oldu. Depreme Adana'da yakalanan ünlü sanatçı Umut Akyürek, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:"Arkadaşlar deprem gecesi Adana daydık eşim ve kızımla, videoyu çeken de Melek Bal. Yalnız çok önemli bir detay var kimse bahsetmiyor herhalde şoktan. İlk deprem, sabah 4: 17 de oldu yaklaşık bir buçuk dakika sürdü .1999 Depremini de yaşamış biri olarak çok rahat söyleyebilirim ki ondan on kat daha şiddetliydi ve çok uzun sürdü. Şehadet getirip çaresizce ölümü bekledik. Ve işte bahsettiğim detay , bir beş dakika sonra ikinci bir deprem daha oldu 4 30 a doğru aynı şiddette ama daha kısa ondan kimse bahsetmiyor. Bu video ise öğlen 1 buçukta yaşadığımız 7 .6 lık deprem. Çok ama çok korkunçtu panik atak hatası oldum. Allah bir daha bu millete deprem yüzü göstermesin."