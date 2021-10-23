Video Yaşam Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı | Video
Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı | Video

Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı | Video

23.10.2021 | 19:32

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Geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Kemal Kuruçay, Karşıyaka Mezarlığı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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