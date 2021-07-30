Ünlü Oyuncu Neslihan Atagül sosyal medya Instagram paylaşımı ile 'Dönüşü muhteşem olacak' dedirtti!
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Oyuncu Neslihan Atagül sosyal medyadan paylaşığı son video ile güzelliğini konuşturdu. Fotoğraf çekiminden keyifli anları yayınlayan Neslihan Atagül beyazlar içinde büyük beğeni topladı.