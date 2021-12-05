Ünlü şarkıcı Hadise sahneden sevgilisi Mehmet Dinçerler’e aşkını haykırdı: Elimi tuttuğun için... | Video
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Türk televizyon ve müzik dünyasının en iyilerinin ödüllendirdiği gecede ünlü şarkıcı Hadise hem kıyafetiyle, hem de aldığı ödülle adından yine söz ettirdi. Ünlü şarkıcı Hadise, katıldığı ödül gecesinde elbisesiyle beğeni alırken gecede ünlü şarkıcıya sevgilisi iş insanı Mehmet Dinçerler de eşlik etti. Hadise, ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ ödülünü şarkıcı Burak Kut’un elinden aldı. İşte ayrıntılar!